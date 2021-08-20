Сотрудники ФСБ не допустили распространения 0,5 кг героина в Самарской области

В ходе работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в июне 2021 г. УФСБ России по Самарской области задержан с поличным член одной из организованных преступных групп стран Центральной Азии, причастный к незаконному обороту наркотических средств на территории Самарской области, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, в ходе проведения оперативно-розыскных действий было обнаружено и изъято наркотическое средство "героин" общей массой 500 грамм.

В отношении фигуранта УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по ч.3 ст. 30 и п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

"В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц, продолжаются", - отметили в пресс-службе УФСЮ России по Самарской области.