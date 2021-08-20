Задержан самарец, разместивший в YouTube оправдывающие террористов материалы

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по пресечению экстремистско-террористической идеологии, проведенных УФСБ России по Самарской области в сети Интернет, был установлен и задержан житель региона, который разместил в видеохостинге YouTube материалы, содержащие публичное оправдание деятельности международной террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.
На основании легализованных материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").
"В настоящее время реализуется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на вскрытие и документирование всех обстоятельств преступной деятельности указанного лица", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
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