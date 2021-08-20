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ВТБ увеличивает срок автокредитования до 7 лет

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ улучшил условия по программам автокредитования на новые автомобили. Банк увеличил максимальный срок по кредиту с 5 до 7 лет, благодаря чему клиенты смогут уменьшить свой ежемесячный платеж по сравнению с кредитом на 5 лет более чем на 20%.

"При разработке своих продуктов ВТБ ориентируется на потребности клиентов и делает более доступной возможность приобретения нового автомобиля. Мы заметили, что на фоне изменения цен на популярные марки со стороны автопроизводителей заемщики все чаще пересматривают свои планы, выбирая более бюджетные модели или транспорт с пробегом. Поэтому мы приняли решение продлить максимально возможный срок автокредитования до 7 лет и предоставить клиентам возможность вносить более комфортные по размеру ежемесячные платежи, приобретая именно то транспортное средство, которое необходимо. Отмечу, что если заемщик решит частично или досрочно закрыть автокредит, он сможет сделать это в любое время и без каких-либо ограничений в ВТБ Онлайн", — комментирует Иван Жигарев, начальник управления "Автокредитование" ВТБ.

По словам эксперта, увеличение срока кредита не повлияет на размер процентной ставки по кредиту. "В среднем клиенты ВТБ оформляют автокредит на 1 млн рублей. Если эти средства взять в банке, к примеру, под ставку, не включающую страхование автомобиля, — 12% годовых, то при удлиненном с 5 до 7 лет сроке кредита платеж уменьшится почти на четверть", — пояснил Иван Жигарев.

Кредит на покупку автомобиля в ВТБ сегодня можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции "Отложенный платеж" (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования в России. По итогам января-июля 2021 года объем автокредитования ВТБ превысил 53,7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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