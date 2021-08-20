В 2021 г. два региона ПФО, которые объединяет давнее сотрудничество в различных сферах, отмечают юбилейные даты: 170 лет Самарской губернии и 800-летие Нижнего Новгорода.

На официальном сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе размещена выставка "Нижний Новгород глазами поэтов, писателей, художников, скульпторов, фотографов регионов Приволжского федерального округа". От Самарской области выставку украшают работы самарских мастеров Эвелины Глазковой, Татьяны Пудовой, Юрия Стрельца.

Также полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Нижний Новгород с 800-летием:"Дорогие нижегородцы и гости города! Поздравляю всех с праздником - с 800-летием Нижнего Новгорода! Это праздник не только Нижегородской земли, но и других регионов Приволжского федерального округа, ведь с ними Нижний связан неразрывно. Город по праву заслужил любовь и уважение жителей России. В его жизни много героических страниц, вошедших в летопись всей страны, будущее которой в XVII веке отстояли наши предки вместе с Мининым и Пожарским. Судьба Нижнего - это жизнь купцов, промышленников и выдающихся творцов - Горького, Пушкина, Короленко, Чехова, Даля, Лобачевского, Шаляпина, Балакирева, многих других.

И сегодня новейшую историю Нижнего и всей страны творят молодые нижегородцы, достойные памяти предшественников.

Благодаря стойкости, таланту и мастерству нижегородцев Приволжская столица растет, становится важным индустриальным и духовным центром. Здесь навечно переплелись разные культуры и традиции, что и является залогом мирного, добрососедского отношения самых разных по крови, вере и происхождению людей. Здесь на заводах ковалась Победа в Великой Отечественной войне. В закрытом городе Горьком развивалась наука, совершались важнейшие открытия, обеспечивающие безопасность нашей страны.

Несмотря на солидный возраст, город идет в ногу со временем. Хорошо, что Нижний сохраняет историческую архитектуру и открыт для новых идей, проектов в сфере экономики, культуры и организации городского пространства.

Спасибо всем, кто сегодня трудится на благо жителей, восстанавливает и сохраняет самобытный облик города, делает его комфортным, уютным и безопасным. Желаю Нижнему и всем нижегородцам процветания и благополучия!"