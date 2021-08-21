На этой неделе в Самарскую область поступило около 115 тыс. комплектов вакцин от Covid-19

На этой неделе в регионе прибыло почти 115 тыс. комплектов вакцин от коронавируса, в том числе более 95 тыс. доз вакцины "Спутник лайт", более 17 тыс. доз вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V"), более 2 тыс. доз вакцины "КовиВак". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

На сегодняшний день привито более 970 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию свыше 809 тыс. человек.

По данным, озвученным 17 августа на еженедельном заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, привито почти 90% соцработников и более 80% медработников.