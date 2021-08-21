На этой неделе в Самарскую область поступило около 115 тыс. комплектов вакцин от Covid-19

На этой неделе в регионе прибыло почти 115 тыс. комплектов вакцин от коронавируса, в том числе более 95 тыс. доз вакцины "Спутник лайт", более 17 тыс. доз вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V"), более 2 тыс. доз вакцины "КовиВак". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
На сегодняшний день привито более 970 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию свыше 809 тыс. человек.
По данным, озвученным 17 августа на еженедельном заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, привито почти 90% соцработников и более 80% медработников.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((