В Безенчукском районе водителя, опрокинувшегося в кювет, госпитализировали

В 15:30 в Безенчукском районе 39-летний водитель превысил скорость и опрокинулся в кювет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина за рулем Chevrolet Niva, двигаясь со стороны с. Натальино в направлении с. Преполовенка на 3,4 км дороги Натальино-Новонатальино выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения.
В итоге он не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием. После этого мужчину госпитализировали.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!