В Безенчукском районе водителя, опрокинувшегося в кювет, госпитализировали

В 15:30 в Безенчукском районе 39-летний водитель превысил скорость и опрокинулся в кювет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина за рулем Chevrolet Niva, двигаясь со стороны с. Натальино в направлении с. Преполовенка на 3,4 км дороги Натальино-Новонатальино выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения.

В итоге он не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием. После этого мужчину госпитализировали.