Россельхозбанк снижает ставки по "Ипотеке с господдержкой"

С 17 августа 2021 года Россельхозбанк запускает специальное предложение "Выбери свою ставку", которое позволяет получить кредит в рамках программы "Ипотека с господдержкой" по сниженным ставкам: 5,3-6% годовых. Предложение действует до 1 ноября 2021 года включительно.
"Ипотека с господдержкой" дает возможность приобрести жилую недвижимость по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи, заключенному с застройщиком. Заемные средства предоставляются на срок до 30 лет включительно, сумма кредита - от 100 тыс. до 3 млн рублей включительно.
Минимальная ставка по специальному предложению РСХБ в размере 5,3% годовых предоставляется при оформлении ипотеки на срок до 15 лет, а также страховании жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности. Первоначальный взнос при этом составляет 50% и более от стоимости приобретаемой недвижимости.
"Запущенная в прошлом году льготная "Ипотека с господдержкой" стала хорошим подспорьем не только для рынка недвижимости, но и для россиян, которые задумались о приобретении жилья. Сейчас РСХБ делает планы о собственной квартире еще более реалистическими. Специальное предложение "Выбери свою ставку" позволяет каждому клиенту подобрать оптимальные условия кредита и сделать покупку недвижимости максимально простой и финансово комфортной", - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.