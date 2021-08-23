16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области выявили девять нелегальных кредиторов ДОМ.РФ запустил ипотечную программу для научных работников Жители Самарской области взяли 43,1 млрд руб. по ипотечным кредитам с начала года Адвоката "Тольяттихимбанка" требуют привлечь к уголовной ответственности АСВ взыскало 39 млн руб., выданных по "липовой" ипотеке Газбанка

Банки Финансы

Россельхозбанк снижает ставки по "Ипотеке с господдержкой"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 17 августа 2021 года Россельхозбанк запускает специальное предложение "Выбери свою ставку", которое позволяет получить кредит в рамках программы "Ипотека с господдержкой" по сниженным ставкам: 5,3-6% годовых. Предложение действует до 1 ноября 2021 года включительно.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Ипотека с господдержкой" дает возможность приобрести жилую недвижимость по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи, заключенному с застройщиком. Заемные средства предоставляются на срок до 30 лет включительно, сумма кредита - от 100 тыс. до 3 млн рублей включительно.

Минимальная ставка по специальному предложению РСХБ в размере 5,3% годовых предоставляется при оформлении ипотеки на срок до 15 лет, а также страховании жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности. Первоначальный взнос при этом составляет 50% и более от стоимости приобретаемой недвижимости.

"Запущенная в прошлом году льготная "Ипотека с господдержкой" стала хорошим подспорьем не только для рынка недвижимости, но и для россиян, которые задумались о приобретении жилья. Сейчас РСХБ делает планы о собственной квартире еще более реалистическими. Специальное предложение "Выбери свою ставку" позволяет каждому клиенту подобрать оптимальные условия кредита и сделать покупку недвижимости максимально простой и финансово комфортной", - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5