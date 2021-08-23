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Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ в июле увеличилась на 5,2 млрд рублей и достигла 58,7 млрд рублей

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 7 месяцев 2021 года банк "Открытие" заработал 58,7 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с 24,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

Ключевые показатели банка за июль 2021 года:

Активы банка в июле увеличились на 104 млрд рублей, или на 3,8%.

Кредитный портфель до вычета резервов в июле вырос на 59 млрд рублей, или на 3,1%, за счет роста портфеля юридических лиц на 45 млрд рублей (+3,4%), а также портфеля физических лиц на 13 млрд рублей (+2,4%).

Средства клиентов увеличились на 32 млрд рублей, или на 1,6%, как за счет средств юридических лиц (+20 млрд рублей, или +1,9%), так и физических лиц (+12 млрд рублей, или +1,3%).

Чистая прибыль банка "Открытие" за июль составила 5,2 млрд рублей.

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 7 месяцев 2021 года:

По итогам 7 месяцев 2021 года активы банка "Открытие" выросли на 297 млрд рублей (+11,5%) до 2,88 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 275 млрд рублей (+16,3%) до 1,96 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 193 млрд рублей (+16,2%) до 1 382 млрд рублей. Объем выданных за 7 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса приблизился к 800 млрд рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 82 млрд рублей (+16,6%) до 577 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал 190 млрд рублей розничных кредитов, что на 44% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам 7 месяцев 2021 года выросли на 126 млрд (+6,6%) до 2,04 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 116 млрд рублей (+12,4%) до 1 057 млрд рублей. Средства физических лиц остаются на стабильном уровне: 980 млрд рублей (+1% с начала года).

Чистая прибыль банка по итогам 7 месяцев 2021 года составила 58,7 млрд рублей против 24,4 млрд рублей годом ранее.

Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за 7 месяцев 2021 года составили 66,5 млрд рублей по сравнению с 45,1 млрд рублей годом ранее (+48%). Динамика обусловлена в первую очередь ростом чистого процентного дохода за счет увеличения объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов. Чистые комиссионные доходы за рассматриваемый период составили 15,7 млрд рублей (+24% к показателю за аналогичный период 2020 года: 12,7 млрд рублей).

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 107,7 млрд рублей (+47% к уровню прошлого года: 73,0 млрд рублей).

Операционные расходы за 7 месяцев 2021 года составили 39,8 млрд рублей, что выше показателя прошлого года на 4% и ниже темпов годовой инфляции (6,5%).

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 августа 2021 года составил 365,6 млрд рублей (+8,8% с начала года).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 августа 2021 года Н1.0 составил 14,0% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 131,5% (пороговое значение: 15%), Н3 — 167% (пороговое значение: 50%).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка "Открытие" на неконсолидированной основе.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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