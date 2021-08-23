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Музеи и выставки Культура

В Самаре открылась выставка "Искусство: скука, деньги и досуг"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 августа в самарском музее Модерна открылась выставка "Искусство: скука, деньги и досуг".

Фото: ФОТО АВТОРА

Экспозиция является продолжением проекта "Модерн в городе". Организаторы выставки решили продемонстрировать посетителям повседневность горожанина конца XIX — начала XX века.  Ведь модерн — это не только про стиль, красоту, но и про рутинную жизнь людей, их труд, развлечение и досуг.

Основная часть экспонатов представлена из фондов краеведческого музея имени П. В. Алабина. В числе экспонатов показаны: фотографии, этюды купца К. П. Головкина, яйцо с карикатурами на "отцов" г. Самары, денежные знаки, зеркало и фары первой в Самаре автомашины и многое другое.

На выставке выделены три основные темы — искусство, синематограф и спорт.

Куратор Галина Зыбанова рассказала, почему именно "Скука, деньги и досуг" были выбраны темой экспозиции, как выдвигались  гипотезы о формах досуга купеческой элиты Самары в ту историческую эпоху.

В этюдах, газетах и воспоминаниях современников есть ответы на вопросы, откуда появилась привычка ходить в музеи, смотреть на искусство и заниматься им. 

Кроме того, посетители получили возможность попробовать себя в роли начинающего художника-любителя и изобразить на мольберте волжский пейзаж. 

Отдельный зал посвящён появлению синематографа в Самаре, открытию кинотеатров в городе и истории кино по годам.

Также на стендах можно проследить историю спорта, когда из формы аристократического досуга он превратился в неотъемлемую часть повседневной городской культуры. Так, в 1908 году был организован Самарский речной яхт-клуб, который стал центром спортивной жизни города, а в последующем на его базе развивались другие виды спорта: охотничий, рыболовный, автомобильный, гимнастический, лыжный, конькобежный и другие.

Ознакомиться с экспонатами, представленными на выставке, можно в Музее модерна по адресу: ул. Красноармейская, 15, тел. 8(846)333-24-98.

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