В Самаре прошла экскурсия об истории местного совриска

В воскресенье, 22 августа, в рамках городского фестиваля "Назад в город" прошла экскурсия "Прогулки по истории Самарского совриска".

Экскурсовод Сергей Баландин, главный знаток Самарского современного искусства, начал прогулку с подвала бывшей галереи "XI комнат", в которой, в 2008 г. молодые студенты художники впервые продемонстрировали зрителю свое видение современного искусства. Этот проект тогда привлек много зрителей из-за новизны, нестандартных форматов экспонирования и проведения мероприятий.

В онлайн-презентации гид показал работы Анастасии Альбокриновой (выставка № 4 "Скульптура и инсталляция", 2008 г.), Анатолия Гайдука (выставка № 7 "Криштоф Холевич: Живопись, графика, инсталляция", 2008 г.), Александра Зайцева (выставка "Давление", 2009 г.), Светланы Шуваевой (выставка № 9 "Информация", 2009 год).

Также слушатели прошлись по местам, где формировалась субкультура художников, архитекторов, дизайнеров, музыкантов, современно мыслящей молодежи. Это Дом актера, где в киноклубе "Ракурс" показывались авторские фильмы, театр оперы и балета, в котором с 1989 г. располагался отдел современного искусства и открывались скандальные выставки и постановки. На экскурсии были затронуты темы коллаборации в 1991 г. эпатажного Самарского общества дураков и акций проведенных в 2001 г. группой театральных студентов Art-poliss (акции "Еретики на площади", "Семь ножей в спину революции").

Участники экскурсии побывали у домов, которые в 1997 г. расписал абстракным муралом художник Роман Коржов, а также посетили первые дома, которые в 2015 г. разукрашивал в рамках фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" художник Дмитрий Кадынцев.

Завершающим этапом экскурсии стало посещение мастерских современных художников и выставки "Трепет-панк: мемуары" самарского художника Кирилла Ермолина-Луговского.

В созданном художником пространстве воспоминания были представлены предметами повседневного использования, количеством выкуренных сигарет и звуковыми фрагментами биения сердца.