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Экология Общество

Вторая жизнь оргтехники: в Самаре действует благотворительный проект "ТехноДар"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 августа, в 12:00 в Самаре (пр. Ленина, 10) состоится очередная акция благотворительного проекта "ТехноДар". На этот раз его организаторы — АНО "Эко культура и технологии" — передадут по два компьютера и одному принтеру в Клявлинский районный Дом культуры и в библиотеку села Борискино-Игар. Это позволит жителям получить свободный доступ в Интернет, научиться пользоваться компьютером и делать ксерокопии документов, передает пресс-служба облправительства.

В мероприятии примут участие Сергей Денисов, руководитель АНО "Эко культура и технологии" и Лариса Климашова, специалист отдела культуры администрации Клявлинского района.

В Самаре более двух лет проходит акция "ТехноДар", в рамках которой любой житель или коммерческая организация может сдать свою старую или списанную оргтехнику, а волонтеры-технические специалисты акции ремонтируют ее и передают бесплатно в социальные и благотворительные учреждения Самарской области. В основном это учреждения, которые работают с детьми в отдаленных районах области или в небольших населенных пунктах, где, как правило, такие организации испытывают дефицит в технике. За три года было подарено около 300 единиц различной техники. 

Инициатива молодых IT-специалистов получила поддержку Проектного офиса цифрового развития региона и департамента информационных технологий и связи Самарской области, так как она выполняет задачи программы "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика".

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