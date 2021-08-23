В Тольятти опять зафиксировали превышения по формальдегиду в воздухе

В Тольятти 19 августа на двух территориях зафиксировали нарушения нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Так, по данным за прошлую неделю, представленным Приволжским УГМС, в Центральном районе, на ул. Мира днем концентрация формальдегида превысила ПДК в 2,7 раза, а вечером была выше в 2,1 раза.

В тот же день в Комсомольском районе, на ул. Ярославской показатель по формальдегиду был 1,4 ПДК, а вечером снизился и превысил норму в 1,1 раза.

Превышения уровня радиации на прошлой неделе не выявили.