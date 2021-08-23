В Тольятти опять зафиксировали превышения по формальдегиду в воздухе

В Тольятти 19 августа на двух территориях зафиксировали нарушения нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Так, по данным за прошлую неделю, представленным Приволжским УГМС, в Центральном районе, на ул. Мира днем концентрация формальдегида превысила ПДК в 2,7 раза, а вечером была выше в 2,1 раза.
В тот же день в Комсомольском районе, на ул. Ярославской показатель по формальдегиду был 1,4 ПДК, а вечером снизился и превысил норму в 1,1 раза.
Превышения уровня радиации на прошлой неделе не выявили.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.