В онлайн-банке "Открытия" появилась функция автоматического отслеживания курса валют

В сервисе Конверсия Онлайн интернет-банка для корпоративных клиентов "Открытие Бизнес Онлайн" банка "Открытие" появилась новая функция — "Ордера". У клиентов теперь нет необходимости следить за рынком в режиме "онлайн" в ожидании нужного им курса валюты.
Достаточно задать требуемое значение курса в заявке, и система автоматически будет отслеживать рынок даже в то время пока клиент не работает в "Открытие Бизнес Онлайн". При исполнении ордера произойдет автоматическое списание и зачисление денежных средств в запрашиваемых клиентом валютах.
По окончании торгового дня (его продолжительность с 04:00 до 20:00 МСК) все неисполненные ордера будут автоматически сняты.
"Большинство наших клиентов уже оценили преимущества нового сервиса, который мы запустили в июле этого года. Мы находимся в начале большого проекта по цифровизации продуктов инвестиционного бизнеса в "Открытие Бизнес Онлайн". Наш сервис становится более доступным и удобным для клиентов. В ближайшее время в нем появятся самые популярные казначейские инструменты для управления ликвидностью и валютного хеджирования, такие как валютный своп, конверсия с расчетами до Т+2, валютные форварда на любую дату, бивалютные депозиты и другие продукты", — сообщил начальник управления по работе с корпоративными клиентами департамента инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Владимир Омельченко.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.