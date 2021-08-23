В онлайн-банке "Открытия" появилась функция автоматического отслеживания курса валют

В сервисе Конверсия Онлайн интернет-банка для корпоративных клиентов "Открытие Бизнес Онлайн" банка "Открытие" появилась новая функция — "Ордера". У клиентов теперь нет необходимости следить за рынком в режиме "онлайн" в ожидании нужного им курса валюты.

Достаточно задать требуемое значение курса в заявке, и система автоматически будет отслеживать рынок даже в то время пока клиент не работает в "Открытие Бизнес Онлайн". При исполнении ордера произойдет автоматическое списание и зачисление денежных средств в запрашиваемых клиентом валютах.

По окончании торгового дня (его продолжительность с 04:00 до 20:00 МСК) все неисполненные ордера будут автоматически сняты.

"Большинство наших клиентов уже оценили преимущества нового сервиса, который мы запустили в июле этого года. Мы находимся в начале большого проекта по цифровизации продуктов инвестиционного бизнеса в "Открытие Бизнес Онлайн". Наш сервис становится более доступным и удобным для клиентов. В ближайшее время в нем появятся самые популярные казначейские инструменты для управления ликвидностью и валютного хеджирования, такие как валютный своп, конверсия с расчетами до Т+2, валютные форварда на любую дату, бивалютные депозиты и другие продукты", — сообщил начальник управления по работе с корпоративными клиентами департамента инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Владимир Омельченко.