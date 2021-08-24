В Самарской области сгорела "Нива", на которой угонщик ехал за алкоголем

В июле в полицию поступило сообщение о том, что на проезжей части, недалеко от пос. Среднедольск Большеглушицкого района, горит автомобиль "Нива". На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и следственно-оперативной группы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские на месте происшествия провели осмотр, установили и опросили очевидцев и автовладельца — 44-летнего жителя Самары, изъяли предметы и следы.

В ходе оперативно-разыскных действий госавтоинспекторы установили, что в 14:50 на 13 км автодороги "Самара — Большая Черниговка — Александровка — Среднедольск" мужчина — водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-213100", допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим возгоранием транспортного средства. После чего оставил место ДТП.

Во время работы сотрудников на месте происшествия в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении очевидцами 60-летнего мужчины с травмой головы, полученной в дорожно-транспортном происшествии. Он был осмотрен медиками, после чего направлен на амбулаторное лечение.

При опросе местный житель пояснил госавтоинспекторам, что без разрешения, воспользовавшись незакрытой дверью и ключами в замке зажигания, сел за руль автомобиля своего знакомого и поехал в соседнее село за алкоголем. В связи с отсутствием навыков вождения, превысил скорость, не справился с управлением и допустил ДТП.

В больнице от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения злоумышленник отказался. Сотрудники полиции собрали материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП РФ. Судом мужчине назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Группой дознания ОМВД по Большеглушицкому району, по заявлению собственника сгоревшего автомобиля, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".