Сотрудника колонии из Самарской области подозревают в получении взятки

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В Чапаевске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.