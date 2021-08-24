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Банк "Открытие": 38% жителей ПФО изменили планы на летний отпуск из-за пандемии

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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37% жителей Приволжья провели летний отпуск так, как хотели, несмотря на пандемию COVID-19. При этом пандемия существенно изменила отпускные планы. Более чем треть жителей округа провели летний отпуск хуже, чем хотели, либо намеренно отказались от поездок из-за опасности заразиться коронавирусом. 26% опрошенных даже не собирались в отпуск этим летом. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

46% из тех, у кого был отпуск этим летом, провели его дома или на даче. 20% - на курортах Краснодарского края или в Крыму. Путешествовали летом по России, но без заезда на южные курорты 11%. Лишь 7% опрошенных сумели отдохнуть этим летом за границей. 11% не смогли позволить себе летний отпуск из-за нехватки денег.

Более трети опрошенных (37%) заявили, что их летний отпуск получился таким, каким они хотели его видеть. У 29% отпуск оказался хуже, чем раньше, из-за пандемии и санитарных ограничений. Еще 9% жителей округа вообще отменили любые поездки из-за угрозы заразиться коронавирусом.

54% тех, кто отдохнул этим летом, заявили, что их траты на отпуск оказались в рамках запланированных. 31% потратили на отдых этим летом больше, чем рассчитывали, 15% - меньше.

Отвечая на вопрос о новогодних каникулах, 46% респондентов заявили, что сейчас ничего нельзя планировать заранее. Треть жителей округа надеется отдохнуть на Новый год в России. 17% уверены, что пандемия до конца этого года не закончится, и собираются провести новогодние каникулы дома. 6% жителей Приволжья готовы провести новогодние праздники за границей, если пустят.

Не меньшая неопределенность царит в планах жителей ПФО и относительно летних отпусков 2022 года. 39% собираются определиться не раньше следующей весны. 16% уже сейчас уверены, что проведут следующее лето дома или на даче. 14% планируют поехать на российские курорты. 12% намерены следующим летом путешествовать по России, но не ехать на курорты. Еще 17% настроены оптимистически и собираются отдохнуть за границей, полагая, что к тому времени уже все откроется. Пока только 3% жителей округа твердо заявили, что не будут брать отпуск следующим летом.

*Опрос проводился 18-22 августа 2021 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет - жителей городов всех регионов России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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