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В Самарской области завершен отборочный этап слушателей в "Школу фермера" Россельхозбанка

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Для участия в образовательном проекте "Школа фермера" Россельхозбанка поступило почти 40 заявок от фермеров из Самарской области. 23 августа 2021 года подведены итоги конкурсного отбора и утвержден список слушателей по двум направлениям "Эффективное управление функционированием фермерского хозяйства в современных условиях" и "Технология производства молока в условиях крестьянского хозяйства". В состав жюри конкурсного отбора слушателей в "Школу фермера" вошли сотрудники Самарского регионального филиала Россельхозбанка, представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, Самарского государственного аграрного университета и организаций-партнеров.

Обучение в "Школе фермера" для аграриев сразу в 27 регионах начнется 1 сентября. Впервые "Школа фермера" открыла двери 1 сентября 2020 года, сейчас этот проект успешно реализован уже в 16 регионах России. Теперь к проекту присоединяются и самарские фермеры. Занятия будут проходить на базе ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. Выстроен план обучения и расписание. Слушатели сначала освоят теоретическую базу, а затем пройдут практику на сельскохозяйственных предприятиях: ГУП СО "Купинское", ООО "РАДНА", СХП "ЭкоПродукт", СПК "Ольгинский", К(Ф)Х Цирулева Е.П.

"Школа фермера" - это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства.

"Обучение финансируется Россельхозбанком. Общая продолжительность курса составит около трех месяцев. Выпускники получают документы государственного образца, а главное, приобретут практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, получат опыт взаимодействия с крупными холдингами в рамках уникального проекта", - отметил Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.

"Члены жюри рассматривали заявки и от начинающих фермеров, и от тех, кто уже имеет опыт в области агробизнеса. Сегодня мы наблюдаем техническую модернизацию сельскохозяйственных предприятий, внедрение передовых технологий производства, поэтому требуется повышение компетенций современных фермеров. На это в том числе и направлен образовательный проект "Школа фермера", - подчеркнул Виталий Кожеваткин, член конкурсного жюри, президент Ассоциации крестьянских хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области.

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