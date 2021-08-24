Банк "Открытие" запустил сервис получения переводов Western Union онлайн

Теперь получить перевод Western Union можно через интернет-банк "Открытия" без похода в отделение.

Процедура получения перевода в онлайн-режиме проста и понятна. Получатель запрашивает у отправителя контрольный номер, страну отправления, сумму и валюту выплаты. Затем необходимо ввести эти данные в разделе "Платежи переводы" — Переводы Western Union — Получить в интернет-банке. После этого выбирается карта для зачисления суммы перевода и подтверждается согласие с условиями операции.

Комиссия за зачисление средств не взимается. По специальным промокодам клиентам будут предоставляться скидки на отправку переводов, которые действуют до 30 сентября.

Подробнее узнать о новом сервисе и получить промокод можно на сайте банка.