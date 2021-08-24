Банк "Открытие" запустил сервис получения переводов Western Union онлайн

Теперь получить перевод Western Union можно через интернет-банк "Открытия" без похода в отделение.
Процедура получения перевода в онлайн-режиме проста и понятна. Получатель запрашивает у отправителя контрольный номер, страну отправления, сумму и валюту выплаты. Затем необходимо ввести эти данные в разделе "Платежи переводы" — Переводы Western Union — Получить в интернет-банке. После этого выбирается карта для зачисления суммы перевода и подтверждается согласие с условиями операции.
Комиссия за зачисление средств не взимается. По специальным промокодам клиентам будут предоставляться скидки на отправку переводов, которые действуют до 30 сентября.
Подробнее узнать о новом сервисе и получить промокод можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.