Созданием стелы "Самара – город трудовой доблести" займется "Вектор 21"

Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который выполнит работы по созданию произведения архитектурного и садово-паркового искусства "Самара — город трудовой доблести". Расположить стелу с 10 пилонами планируется на пересечении пр. Юных Пионеров и Ташкентского переулка до 20 октября 2021 г.
На аукцион заявилась только одна компания — ООО "Вектор 21". Ее заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил выполнить работы по начальной цене контракта. Напомним, она составила 36,2 млн рублей.
"Город трудовой доблести" — почетное звание РФ, установленное ФЗ от 1 марта 2020 года "в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".
Звание присваивается городам РФ, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны, в том числе Самаре, звания "Город трудовой доблести". За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия Самары были неоднократно удостоены орденов или Красных знамен Государственного Комитета Обороны. Имеются многочисленные документальные подтверждения личного мужества и трудового героизма их жителей.
В честь события было предложено создать архитектурный памятник — стелу и пилоны, содержащие графическую и текстовую информацию, отражающую подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Кроме того, планируется благоустроить окружающее пространство, дополнив композицию архитектурного комплекса. В частности, будет организовано архитектурное освещение объектов.
"Уличное освещение должно содержать не менее четырех торшерных светильников на граненой опоре и не менее 124 линейных и поворотных грунтовых светильников", — сказано в техзадании.
В описании объекта закупки отмечается, что высота стелы должна быть не менее 25 метров, а сама она должна представлять собой конструкцию сложной формы, состоящую из несущей колонны призматической или иной формы и скошенными или прямыми верхними гранями, на которой должны быть выполнены изображения.
"Облицовка изготавливается из нержавеющей стали с изображением на каркасе. Стела должна содержать изображение герба города и текст указа президента РФ о присвоении звания "Город трудовой доблести", — отмечается в сообщении.
Кроме того, планируется установить 10 пилонов высотой от 2,7 метра, длиной от 1,9 до 4 м, шириной 70 см с нанесенными на них изображениями и текстовыми надписями, отражающими подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.