Женщина с ребенком в машине нарушила ПДД и попала в аварию в Самаре

Во вторник, 24 августа, в Самаре четырехлетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:40 36-летняя женщина ехала на Nissan Almera по ул. Победы в направлении ул. Юбилейной. Напротив дома № 130, поворачивая налево, автомобилистка не заняла крайнюю полосу и столкнулась с Toyota Mark II под управлением 21-летнего парня.

В аварии пострадали водитель Nissan, ее госпитализировали и четырехлетний пассажир той же машины.