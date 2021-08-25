Женщина с ребенком в машине нарушила ПДД и попала в аварию в Самаре

Во вторник, 24 августа, в Самаре четырехлетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:40 36-летняя женщина ехала на Nissan Almera по ул. Победы в направлении ул. Юбилейной. Напротив дома № 130, поворачивая налево, автомобилистка не заняла крайнюю полосу и столкнулась с Toyota Mark II под управлением 21-летнего парня.
В аварии пострадали водитель Nissan, ее госпитализировали и четырехлетний пассажир той же машины.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!