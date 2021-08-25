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ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека" заключили соглашение о запуске цифровой военной ипотеки

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека" подписали соглашение о взаимодействии в области развития цифровой ипотеки в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021". Подписи под документом поставили руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов и руководитель "Росвоенипотеки" Константин Ярославцев.

Соглашение предусматривает запуск полноценного электронного документооборота при предоставлении целевых жилищных займов и ипотечных кредитов военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы.

Цифровой формат предполагает, что все участники сделки — банк, заемщик, "Росвоенипотека" и продавец недвижимости — получают возможность подписывать документы онлайн, используя усиленную квалифицированную электронную подпись.

Первые цифровые сделки в тестовом режиме состоятся в ближайшее время, после чего цифровой формат будет распространен на все ипотечные сделки с участием ПСБ и "Росвоенипотеки".

Обмен документами между сторонами проводится дистанционно через защищенные каналы связи. Использование криптографической защиты и верификации позволяет осуществить весь цикл ипотечной сделки онлайн, без необходимости личного присутствия клиента в банке, ускоряет процесс оформления документов, а также дает возможность дистанционно провести государственную регистрацию в Росреестре, что максимально комфортно для покупателей жилья и застройщиков. Документы из Росреестра также поступают в электронном виде каждому из участников сделки.

Константин Басманов отметил: "Как лидер военной ипотеки ПСБ внедряет на этом рынке технологичные форматы, предоставляя качественно новые сервисы для клиентов и партнеров-застройщиков. Повышение доступности ипотеки и необходимость обеспечения жильем военнослужащих требует объединения усилий со стороны всех участников накопительно-ипотечной системы. "Росвоенипотека" — наш стратегический партнер, в рамках соглашения мы создаем удобный и простой цифровой сервис, которым уже скоро смогут воспользоваться тысячи военных, проходящих службу в том числе на удаленных территориях, где ограничен доступ к городской и финансовой инфраструктуре. Благодаря запуску цифровой ипотеки, получить кредит на квартиру будет так же удобно и быстро, как оплатить коммунальные услуги или мобильную связь".

Константин Ярославцев подчеркнул: "Сегодня мы сделали важный шаг к цифровой трансформации ипотечного кредитования военнослужащих. Ежегодно заключается более 15 тысяч договоров целевого жилищного займа на приобретение жилья, плюс каждый квартал порядка 4 тысяч договоров подписывается по рефинансированию ранее взятых ипотечных кредитов. Объем бумажной документации, которую обрабатывает ФГКУ "Росвоенипотека" и банки со всей страны, огромен. Я уверен, что подписание соглашения об использовании усиленной электронной подписи при оформлении договоров целевого жилищного займа и ипотечных кредитов между ФГКУ "Росвоенипотека" и банком ПСБ, а также внедрение электронного документооборота позволит удаленно, а значит, более оперативно и удобно реализовывать военнослужащим свое право на жилищное обеспечение. Это станет еще одним плюсом накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих".

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