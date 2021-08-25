Россельхозбанк повышает ставки по всем вкладам для физических лиц

С 23 августа 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,3-1,5 п. п. Максимальную ставку 7,5% годовых можно получить по вкладу "Моё время" при его оформлении сроком на 3 года через дистанционные каналы банка.

Кроме того, на 0,5-0,8 п. п. повышены ставки в рамках акции "Жаркий процент" по вкладу "Доходный". Теперь максимальная ставка составляет 7% годовых при размещении средств на 3 года. Акция действует до 30 сентября 2021 года.

"Широкая линейка сберегательных продуктов банка позволяет каждому клиенту выбрать те условия, которые максимально отвечают его целям, будь то сохранение средств на длительный срок с получением максимального дохода или, наоборот, накопление с возможностью использования средств при необходимости без потери начисленных процентов. Мы рады предложить нашим клиентам еще более привлекательные условия, ведь с повышением ставок копить стало выгоднее", — прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.

Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов — Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.