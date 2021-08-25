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РГС Банк запустил цифровой вариант премиальной карты для путешествий Gran Turismo

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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РГС Банк предложил цифровой аналог премиальной карты для путешествий Gran Turismo. Цифровая карта позволяет отказаться от пластикового носителя с сохранением возможностей дебетовой карты и начать осуществлять финансовые операции сразу же после выпуска. Ее реквизиты мгновенного становятся доступны в Интернет-банке и мобильном приложении. Остается добавить карту в смартфон для бесконтактной оплаты с помощью Apple Pay или Google Pay.

Дебетовая карта для путешественников Gran Turismo создана РГС Банком совместно с одним из крупнейших российских онлайн-сервисов для планирования путешествий OneTwoTrip специально для планирующих свой отдых россиян. Она позволяет частично или полностью компенсировать накопленными бонусами любые услуги на тревел-портале. Держателям карты доступно ежемесячное начисление до 10% бонусами при оплате на сайте OneTwoTrip авиа- и ж/д билетов, аренды авто и отелей по всему миру, до 5% — на остаток по карте при торговом обороте от 10 000 рублей и до 1,5% — за покупки по карте от 5000 рублей.

Один бонус соответствует одному рублю РФ, при этом по карте не установлены какие-либо ограничения по выплате бонусного кешбэка. Карта выпускается в премиальной категории Black Edition платежной системы Masterсard. После оформления карты для использования бонусов необходимо привязать ее к профилю в личном кабинете на сайте rgs.onetwotrip.com.

"Удобство клиентов — наш приоритет. Цифровая карта Gran Turismo позволяет не просто копить бонусные баллы и отдыхать дешевле, но и оформлять все необходимое для путешествия мгновенно и технологично. Решили приобрести билеты на самолет в пятницу вечером? Отлично, можно всего за 30 секунд из любой точки мира оформить цифровую карту и начать покупки на OneTwoTrip. Загрузить карту в телефон или смарт-часы и пользоваться картой с комфортом, — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. — С Gran Turismo клиентам РГС Банка также доступны привилегии от платежной системы Mastercard, в том числе бесплатное годовое членство в программе доступа в бизнес-залы аэропортов Lounge Key. В удобном кресле за чашкой кофе можно завершить планирование путешествия на OneTwoTrip: выбрать подходящий вам вариант из более чем 2 000 000 вариантов размещения, 8000 вариантов досуга и 1500 компаний проката автомобилей в 174 странах мира".

Для удобства клиентов по карте доступна опция "Тест-драйв" с бесплатным обслуживанием по карте в течение трех месяцев. Если клиент после этого срока примет решение продолжить пользование картой, будет включено условно бесплатное обслуживание. Комиссия не будет взиматься при ежемесячном обороте по карте от 15 000 рублей при оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях (в ином случае стоимость обслуживания составит 149 рублей в месяц).

Среди прочих преимуществ цифровой карты — опция снятия наличных и пополнения карты через банкоматы с опцией NFC (после получения PIN-кода в контакт-центре), отсутствие комиссий на операции с наличностью в партнерской банкоматной сети по всей стране, а также снятие наличных средств без комиссии за рубежом до 25 000 рублей в месяц.

Управлять картой можно через Интернет-банк или в мобильном приложении. Кроме этого, полученный с картой доступ в личный кабинет в ДБО откроет широкие возможности по прочим продуктам РГС Банка: дистанционное открытие вкладов и накопительных счетов, платежи и переводы в пользу третьих лиц, конверсионные операции, плановое и досрочное погашение кредитов и многое другое. Для получения карты на физическом носителе можно посетить любой офис РГС Банка или оформить бесплатную доставку курьером, которая доступна более чем в 200 городах РФ, в 68 регионах.

Гид потребителя

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