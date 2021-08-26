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Льготная ипотека от Россельхозбанка теперь доступна семьям с одним ребенком

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках программы "Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми" Россельхозбанк предоставляет возможность оформить кредит на покупку недвижимости семьям с одним ребенком по ставке от 4,95% годовых. Кредит предоставляется на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Участниками программы могут стать семьи с одним ребенком, рожденным с 01.01.2018 по 31.12.2022 и семьи, которые воспитывают ребёнка с инвалидностью, рождённого до 31 декабря 2022 г.

По условиям программы "Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми", которую запустили в 2018 году, можно получить кредит на срок до 30 лет и сумму до 12 млн рублей для объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях, и до 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос при этом составляет от 15%.

"С появлением ребенка у семейных пар часто возникает потребность в улучшении жилищных условий, поэтому расширение льготных условий станет для них весомой помощью. С начала действия программы благодаря "семейной ипотеке" более 2,5 тыс. клиентов РСХБ смогли осуществить свою мечту о собственном доме. Мы и дальше будем предлагать таким клиентам максимально комфортные условия кредитования, поскольку предоставление заемных средств населению для улучшения жилищных условий является для банка одной из приоритетных задач", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Гид потребителя

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