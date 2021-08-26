Льготная ипотека от Россельхозбанка теперь доступна семьям с одним ребенком

В рамках программы "Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми" Россельхозбанк предоставляет возможность оформить кредит на покупку недвижимости семьям с одним ребенком по ставке от 4,95% годовых. Кредит предоставляется на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита.
Участниками программы могут стать семьи с одним ребенком, рожденным с 01.01.2018 по 31.12.2022 и семьи, которые воспитывают ребёнка с инвалидностью, рождённого до 31 декабря 2022 г.
По условиям программы "Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми", которую запустили в 2018 году, можно получить кредит на срок до 30 лет и сумму до 12 млн рублей для объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях, и до 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос при этом составляет от 15%.
"С появлением ребенка у семейных пар часто возникает потребность в улучшении жилищных условий, поэтому расширение льготных условий станет для них весомой помощью. С начала действия программы благодаря "семейной ипотеке" более 2,5 тыс. клиентов РСХБ смогли осуществить свою мечту о собственном доме. Мы и дальше будем предлагать таким клиентам максимально комфортные условия кредитования, поскольку предоставление заемных средств населению для улучшения жилищных условий является для банка одной из приоритетных задач", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.