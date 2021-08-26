Банк "Открытие" выступил организатором и агентом по размещению нового выпуска облигаций компании "Балтийский лизинг"

25 августа 2021 года состоялось закрытие книги инвесторов по определению процентной ставки первого купона выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П04 ООО "Балтийский лизинг". Объем размещения составил 5 млрд рублей, ставка — 8,40% годовых, что соответствует доходности 8,67% годовых.
Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,40% годовых, что на 35 б. п. ниже первоначального ориентира. По итогам размещения "Балтийский лизинг" зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке.
По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 7–11 купонов погашается по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купона) — выплата оставшихся 17,5% номинальной стоимости.
"Это размещение подтвердило высокую оценку инвестиционным сообществом результатов компании, безупречное кредитное качество, а также перспективы развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды "Открытия" в размещении облигаций и надеемся на дальнейшее сотрудничество на рынке долгового капитала", — прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие".
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года.
Организаторами выпуска выступили: банк "Открытие", АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.
Агент по размещению — банк "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.