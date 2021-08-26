Банк "Открытие" выступил организатором и агентом по размещению нового выпуска облигаций компании "Балтийский лизинг"

25 августа 2021 года состоялось закрытие книги инвесторов по определению процентной ставки первого купона выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П04 ООО "Балтийский лизинг". Объем размещения составил 5 млрд рублей, ставка — 8,40% годовых, что соответствует доходности 8,67% годовых.

Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,40% годовых, что на 35 б. п. ниже первоначального ориентира. По итогам размещения "Балтийский лизинг" зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке.

По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 7–11 купонов погашается по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купона) — выплата оставшихся 17,5% номинальной стоимости.

"Это размещение подтвердило высокую оценку инвестиционным сообществом результатов компании, безупречное кредитное качество, а также перспективы развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды "Открытия" в размещении облигаций и надеемся на дальнейшее сотрудничество на рынке долгового капитала", — прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие".

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года.

Организаторами выпуска выступили: банк "Открытие", АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.

Агент по размещению — банк "Открытие".