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Банк "Открытие" запустил новую акцию для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В банке "Открытие" стартовала акция "АДМ за 10 тысяч рублей". Минимальная комиссия за внесение средств в рублях через автоматизированные депозитные машины банка на время акции составляет 10 тысяч рублей* в месяц. Это в полтора раза ниже текущего среднего тарифа.

Льготная комиссия будет действовать в течение трех месяцев с момента подключения клиента к акции и первого платежа через АДМ.

Основные преимущества АДМ - это моментальное зачисление выручки на счета компании в режиме 24/7, отсутствие рисков при хранении наличных в кассе компании, ответственность банка за хранение выручки, исключение приема фальшивых купюр и возможность выбора кассового символа.

Оформить заявку на подключение АДМ и выпуск кода на внесение наличных в банке "Открытие" можно дистанционно. АДМ позволяет клиентам банка вносить выручку на расчетные и специальные банковские счета платежного агента и избежать кассовых разрывов. На клиентов без открытия р/с акция не распространяется.

Более подробно ознакомиться с условиями акции можно на сайте банка.

*0,1% от суммы, но не менее 10 тысяч рублей.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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