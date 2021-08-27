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Банк "Открытие" стал лауреатом премии FINAWARD’21

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" стал обладателем престижной премии FINAWARD’21 журнала "Банковское обозрение" в области банковских и финансовых продуктов и сервисов. Церемония награждения состоялась 26 августа в комплексе Golden Palace в Москве.

В номинации "Внедрение/продукт в сфере ВЭД" победила виртуальная карта платежной системы "Таможенная карта", предлагаемая предпринимателям — клиентам банка "Открытие". Виртуальная таможенная карта позволяет проводить онлайн-оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без выпуска пластиковой карты. Продукт предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов. Среди важных преимуществ сервиса — высокая скорость оформления карты и удобство ее использования.

В рамках внеконкурсной программы от учредителя премии журнала "Банковское обозрение" и аналитического центра БизнесДром награду и диплом получила Торговая платформа Open Trade банка "Открытие". Платформа обеспечивает широкий выбор иностранных валют и позволяет заключать сделки на валютном и процентном рынках, а также отслеживать лимиты, платежную позицию на любую дату, историю заявок и сделок, проводить валютные сделки любого объема. Зачисление иностранной валюты или рублей на счет в другом банке производится без дополнительных комиссий.

В номинации "Платежный сервис В2С" в шорт-лист вошла банковская виртуальная клавиатура для смартфонов Open Key банка "Открытие" — первая на российском рынке виртуальная клавиатура с интегрированными банковскими операциями для мобильных устройств.

Учредитель премии — деловой журнал "Банковское обозрение" — с 2012 года отмечает самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе: ежегодно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы, решения, способы их реализации, а также их создатели. В этом году на премию номинировались 75 проектов ведущих российских банков, платежных систем, финансовых, страховых и IT-компаний.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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