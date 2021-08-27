Банк "Открытие" стал лауреатом премии FINAWARD’21

Банк "Открытие" стал обладателем престижной премии FINAWARD’21 журнала "Банковское обозрение" в области банковских и финансовых продуктов и сервисов. Церемония награждения состоялась 26 августа в комплексе Golden Palace в Москве.

В номинации "Внедрение/продукт в сфере ВЭД" победила виртуальная карта платежной системы "Таможенная карта", предлагаемая предпринимателям — клиентам банка "Открытие". Виртуальная таможенная карта позволяет проводить онлайн-оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без выпуска пластиковой карты. Продукт предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов. Среди важных преимуществ сервиса — высокая скорость оформления карты и удобство ее использования.

В рамках внеконкурсной программы от учредителя премии журнала "Банковское обозрение" и аналитического центра БизнесДром награду и диплом получила Торговая платформа Open Trade банка "Открытие". Платформа обеспечивает широкий выбор иностранных валют и позволяет заключать сделки на валютном и процентном рынках, а также отслеживать лимиты, платежную позицию на любую дату, историю заявок и сделок, проводить валютные сделки любого объема. Зачисление иностранной валюты или рублей на счет в другом банке производится без дополнительных комиссий.

В номинации "Платежный сервис В2С" в шорт-лист вошла банковская виртуальная клавиатура для смартфонов Open Key банка "Открытие" — первая на российском рынке виртуальная клавиатура с интегрированными банковскими операциями для мобильных устройств.

Учредитель премии — деловой журнал "Банковское обозрение" — с 2012 года отмечает самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе: ежегодно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы, решения, способы их реализации, а также их создатели. В этом году на премию номинировались 75 проектов ведущих российских банков, платежных систем, финансовых, страховых и IT-компаний.