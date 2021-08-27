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В Самарской области проходит второй областной фестиваль "Душа Баяна"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 18 августа по 5 сентября в регионе проходит второй областной фестиваль "Душа Баяна", посвященный 170-летию Самарской губернии.

Фестиваль "Душа баяна" — это уникальное по своему формату мероприятие, объединяющее в себе все существующие жанры и направления исполнительского искусства.

Впервые фестиваль "Душа баяна" состоялся в январе 2018 г. в Самарской области и был приурочен к 120-летию создания русского инструмента. Именно на самарской земле в 1897 г. самобытный мастер Павел Чулков усовершенствовал гармошку и, таким образом, создал прообраз современного баяна, который вскоре стал одним из самых распространенных и любимых в России музыкальных инструментов.
Идею этого творческого марафона поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Это замечательный фестиваль, который объединит талантливых исполнителей, музыкантов по всей нашей области. В нашей губернии всегда были сильны традиции баянной музыки, высок уровень исполнительского мастерства", — отметил глава региона.

В 2018–2019 гг. фестиваль "Душа баяна" уже прошел в Самарской, Московской, Ленинградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и собрал более 10 тысяч участников. С 2019 года фестиваль "Душа баяна" поддерживается Министерством культуры Российской Федерации и является всероссийским. В 2021 году фестиваль пройдет в Самарской области, Красноярском крае, Республике Северная Осетия — Алания и других регионах России.В каждом городе участников ждут мастер-классы.Лучшие по итогам отборочных туров фестиваля "Душа баяна" выступят на гала-концерте в Москве, он пройдет в Государственном Кремлевском Дворце.

Художественный руководитель Фестиваля –Сергей Войтенко, известный российский музыкант, заслуженный артист Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы, композитор, певец, основатель дуэта "Баян микс".В августе этого года за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства Президентом России Владимиром Путиным ему было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

"Я знаю, что у нас много талантов, и я верю, что этот фестиваль поможет многим стать действительно супер известными на всю нашу необъятную страну!" –уверен Сергей Войтенко.

В рамках празднования 170-летия Самарской губернии, в период с 18 августа по 5 сентября, проходят отборочные туры по городам и районным центрам Самарской области. Заключительный Гала-концерт и церемония награждения запланированы на сентябрь 2021 года.

В Фестивале принимают участие представители всех 37 муниципальных образований Самарской области. Участниками фестиваля могут быть без ограничения по возрасту самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, солисты-инструменталисты, вокалисты, актеры, чтецы, артисты оригинального жанра, хореографы. Ими может быть представлена как академическая программа, так и эстрадная, джазовая, симфоническая, фолк, поп, рок, этно, фьюжн и другие программы. В жюри фестиваля входят заслуженные деятели искусств России.

По итогам конкурсных выступлений все участники получат памятные сувениры от организаторов Фестиваля, а многоуважаемое жюри в каждой номинации определит Лауреатов I, II, III степени, а также специальными дипломами будут отмечены самые юные и возрастные участники Фестиваля.

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