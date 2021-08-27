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Государство и Бизнес Экономическая политика

Решения по поддержке бизнеса, принятые в 2020 году, оправдали себя

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент Владимир Путин поддержал предложение о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса и меры поддержки, начатые в пандемийный 2020 год. В этот период был разработан комплекс мер по поддержке бизнеса, сохранению открытых и созданию новых рабочих мест. В ответ на вызовы эпидобстановки меры принимались и на уровне федеральных органов власти, и в субъектах.

В Самарской области была разработана широкая линейка мер поддержки предпринимателей: от льготных кредитов, снижения ставок по налогам до помощи в продвижении, консультаций. Вот лишь несколько цифр. За год в регионе 1890 действующих и начинающих предпринимателей воспользовались несколькими мерами поддержки. Окнами "Мой бизнес" оказано более 3600 комплексных услуг. По льготным ставкам предпринимателями привлечено более 1 млрд руб. кредитов и почти на полмиллиарда рублей взято микрозаймов.

Сергей Космиров, исполнительный директор семейной клиники "Косма":

- Поскольку мы являемся организацией, которая оказывает платные медицинские услуги, у нас в структуре издержек очень большую часть занимает фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда. И то, что государство планирует продлить эти льготы — очень значимо, потому что серьезно влияет на структуру издержек. Мораторий на проверки — это тоже существенное подспорье бизнесу, ведь как бы мы ни говорили, любая проверка работает как косвенный налог, то есть компании приходится много ресурсов и фокус внимания перенаправлять с основной деятельности на проверки, чтобы, в том числе, не "попасть" на штрафы. Никто не знает, как дальше сложится ситуация с пандемией, будет ли вновь локдаун, и такие меры, как льготные и "нулевые" кредиты улучшают экономическую и финансовую модель. Даже вне зависимости от пандемии, субсидирование кредитов — это очень хороший инструмент. Ведь если у бизнеса есть хорошая идея, если есть жизнеспособная финансовая модель, которая подкрепляется льготным кредитованием — это грамотная и правильная поддержка. В последние годы я восторгаюсь мерами поддержки, которые предлагает правительство. В прошлом году мы воспользовались многими из антикризисных мер, за что очень благодарны.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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