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Банк "Открытие" впервые вошел в топ-5 лучших банков для состоятельных клиентов по версии Forbes

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Открытие Private Banking, подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами, занял четвертое место в ежегодном российском рейтинге лучших банков для миллионеров, который составляет издание Forbes.

За прошедший год Открытие Private Banking успешно перевел многие сервисы в онлайн. В мобильное приложение консьерж-сервиса "Открытие Lifestyle" были внедрены медицинские консультации и юридическая помощь. Запущено новое направление Equity Capital Market, которое позволяет состоятельным клиентам банка участвовать сделках IPO и SPO. Также для клиентов прайвета разработан новый кредитный продукт — кредит под залог депозита с максимальной суммой до 100 млн рублей, обновлена карточная программа лояльности (cash-back), расширен список доступных Life Style опций.

Активно развивалась услуга "Инвестиционное консультирование": в результате портфель активов клиентов прайвета под управлением банка "Открытие" за год вырос более чем в два раза, составив $6,9 млрд.

Виктория Денисова, старший вице-президент, директор департамента Private Banking банка "Открытие": "Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, мы видели растущий интерес к инвестициям со стороны всех своих клиентов — и тех, кто уже имел опыт инвестирования, и тех, кто пришел на рынок впервые. Одновременно с этим мы наблюдали снижение ставок по депозитам и значительный рост интереса к рынку недвижимости, где происходил достаточно бурный рост. Эти факторы определяли направления развития наших сервисов и услуг. Открытие Private Banking в последние годы совершил впечатляющий рывок в развитии бизнеса и в прошлом году был признан самым динамично развивающимся прайвет-банком России. Мы рады, что наши усилия и профессионализм нашей команды получили высокую оценку такого авторитетного международного издания как Forbes".

Для составления рейтинга Forbes опросил более 30 представителей̆ банков и финансовой индустрии, отобрав 15 лучших игроков в России и 5 зарубежных. Рейтинговый̆ балл для российских банков на 20% зависел от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, на 20% — от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России. Еще 60% результата определяли ключевые показатели бизнеса банковского прайвета: активы, международные рейтинги, число клиентов и офисов, ставки по депозитам. Итоговое рейтинговое число рассчитывалось методом весовых коэффициентов, максимальный̆ рейтинг — 100 баллов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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