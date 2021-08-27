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Государство и Бизнес Экономическая политика

Государственный подход – продолжать помогать тем, кому требуется помощь

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент России Владимир Путин планирует обсудить с правительством вопрос о продлении до конца 2022 гю моратория на плановые проверки бизнеса.

Также глава государства планирует проработать вопрос обеспечения доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса.

Александр Попов, руководитель дизайн-студии ООО "ТАКО": "Я считаю, что продление моратория является важной мерой для поддержки малого и среднего бизнеса, особенно малого. Мы, как дизайн студия, в пандемию смогли компенсировать свои заказы расширением перечня услуг. Но видели, как нашим клиентам очень сильно помог введенный мораторий, льготные кредиты, отмена проверок и частичная компенсация заработных плат. Я считаю, что данная поддержка со стороны государства является своевременной и более, чем актуальной. И сейчас самое время, чтобы "поднажать", продлить данный мораторий, чтобы вернуть экономику к прошлым успехам, бурному росту и все мы жили в процветающей стране".

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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