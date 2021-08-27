Государственный подход – продолжать помогать тем, кому требуется помощь

Президент России Владимир Путин планирует обсудить с правительством вопрос о продлении до конца 2022 гю моратория на плановые проверки бизнеса.

Также глава государства планирует проработать вопрос обеспечения доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса.

Александр Попов, руководитель дизайн-студии ООО "ТАКО": "Я считаю, что продление моратория является важной мерой для поддержки малого и среднего бизнеса, особенно малого. Мы, как дизайн студия, в пандемию смогли компенсировать свои заказы расширением перечня услуг. Но видели, как нашим клиентам очень сильно помог введенный мораторий, льготные кредиты, отмена проверок и частичная компенсация заработных плат. Я считаю, что данная поддержка со стороны государства является своевременной и более, чем актуальной. И сейчас самое время, чтобы "поднажать", продлить данный мораторий, чтобы вернуть экономику к прошлым успехам, бурному росту и все мы жили в процветающей стране".