Аграрии при поддержке государства обновляют технику

По поручению Президента Владимира Путина 6 млрд рублей было направлено дополнительно из федерального бюджета, чтобы сельхозпроизводители смогли обновить технический парк. За счет пополнения оборотного капитала АО "Росагролизинг" аграриями страны дополнительно было приобретено 1,5 тыс. сельхозмашин.

В этом году сельхозтоваропроизводители Самарской области существенно обновили машинно-тракторный парк. Порядка 4 млрд рублей было инвестировано в приобретение техники. Так, закуплено 226 тракторов, 102 зерноуборочных комбайна, 5 кормоуборочных комбайна и много другого оборудования, облегчающего труд на земле. В регионе работает механизм государственной поддержки, предполагающий компенсацию от 10 до 50% затрат в зависимости от вида приобретенной техники.

СПК "Заветы Ленина" (Нефтегорский район) в 2021 году приобрел новые 2 трактора и телескопический погрузчик. В приобретение этой техники и другого оборудования было инвестировано порядка 15 млн. рублей. Как рассказал председатель СПК Михаил Володичкин, при поддержке государства получается каждый год закупать новую технику. "Мы каждый год стараемся что-то обновить. Очень ценно, что есть возможность получить субсидии от государства и компенсировать часть собственных затрат. Благодаря новой технике сокращаются издержки на ремонт, расходы на "солярку", повышается производительность. Она помогает и денег сэкономить, и время сберечь, и людям работать в комфортных условиях", — резюмировал Михаил Володичкин.