В Россельхозбанке появились новые монеты серии "Георгий Победоносец"

Новые инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналами 25, 100 и 200 рублей теперь доступны в Самарском региональном филиале Россельхозбанка.
Новые монеты "Георгий Победоносец" выпущены Банком России 25 июня 2021 года ограниченным тиражом — до 100 000. Монеты выполнены из золота 999-й пробы.
Масса драгоценного металла в чистоте:
25 рублей — 3,11 г
100 рублей — 15,55 г
200 рублей — 31,10 г
В продаже также имеются давно известные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей.
Оформить заказ можно на маркетплейсе монет от Россельхозбанка. Также доступна доставка в любой удобный офис Россельхозбанка на территории Самарской области.Если в офисе банка не хватает нужного количества монет, можно воспользоваться ссылкой "Нужно больше" в карточке монеты или на форме выбора офиса оформить предзаказ в нужном количестве.
Покупка монет из драгоценных металлов — один из самых надёжных способов долгосрочного инвестирования денежных средств в любое время. На сайте представлен калькулятор исторической доходности драгоценных металлов по данным Центрального банка РФ.
Россельхозбанк запустил маркетплейс в сентябре 2020 года. Сейчас на сайте представлено более 500 видов памятных и инвестиционных монет. Посетитель портала сможет найти для себя что-то интересное и уникальное к разным праздникам. Так, к 1 сентября на маркетплейсе представлена подборка монет со школьной тематикой и с другими памятными событиями в сентябре.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.