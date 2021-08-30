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В Россельхозбанке появились новые монеты серии "Георгий Победоносец"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новые инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналами 25, 100 и 200 рублей теперь доступны в Самарском региональном филиале Россельхозбанка.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Новые монеты "Георгий Победоносец" выпущены Банком России 25 июня 2021 года ограниченным тиражом — до 100 000. Монеты выполнены из золота 999-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте:

25 рублей — 3,11 г

100 рублей — 15,55 г

200 рублей — 31,10 г

В продаже также имеются давно известные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей.

Оформить заказ можно на маркетплейсе монет от Россельхозбанка. Также доступна доставка в любой удобный офис Россельхозбанка на территории Самарской области.Если в офисе банка не хватает нужного количества монет, можно воспользоваться ссылкой "Нужно больше" в карточке монеты или на форме выбора офиса оформить предзаказ в нужном количестве.

Покупка монет из драгоценных металлов — один из самых надёжных способов долгосрочного инвестирования денежных средств в любое время. На сайте представлен калькулятор исторической доходности драгоценных металлов по данным Центрального банка РФ.

Россельхозбанк запустил маркетплейс в сентябре 2020 года. Сейчас на сайте представлено более 500 видов памятных и инвестиционных монет. Посетитель портала сможет найти для себя что-то интересное и уникальное к разным праздникам. Так, к 1 сентября на маркетплейсе представлена подборка монет со школьной тематикой и с другими памятными событиями в сентябре.

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