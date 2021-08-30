Глава Самары отказала в смене зонирования земли у ТЦ "Грин Парк"

Глава Самары Елена Лапушкина отклонила предложение собственников ТЦ "Грин Парк" по смене зонирования участка, который находится по периметру торгового центра, с Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения).

Земельный участок площадью 13,8 тыс. кв. м на ул. Георгия Димитрова сейчас занимают подъездные пути и парковка для посетителей "Грин Парка". ООО "Самара-СитиСтройПлюс" и ООО "РПС-Девелопмент" обратились в горадминистрацию с тем, чтобы привести в соответствие документы на землю с фактическим ее использованием. Но получили отказ в рассмотрении предложения на публичных слушаниях в связи с несоответствием генеральному плану.

Напомним, ранее на территории торгового центра находился кинотеатр "Самара", к которому прилегала зеленая зона. Но в 2016 г. на его месте началось возведение ТЦ "Грин Парк". Как писали СМИ, разрешение выдало министерство строительства Самарской области. На месте парковки росли ели и дубы, впоследствии они были вырублены. Тогда сообщалось, что в департамент городского хозяйства и экологии Самары поступал пакет документов для подготовки проекта постановления о разрешении снести зеленые насаждения.