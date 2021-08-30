Стала известна дата рассмотрения кассационных жалоб на приговор Вере Рабинович

В Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре на 19 октября назначили рассмотрение кассационных жалоб на приговор Октябрьского райсуда, вынесенный экс-начальнице контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Вере Рабинович. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Рабинович и ее предполагаемых посредников задержали в середине декабря 2018 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, полковник договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заявлению в отношении бенефициара группы "Реметалл" Андрея Кичаева.
11 августа 2020 г. Октябрьский райсуд признал Веру Рабинович виновной в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии общего режима, а также лишил звания полковника и права занимать должности в госструктурах в течение пяти лет. Посредники — Жанна Назарова и Виталий Прокофьев — получили семь лет общего режима и четыре года колонии строгого режима, соответственно.
4 августа в Шестой кассационной суд поступили кассационные жалобы на вступивший в силу приговор от трех адвокатов и самой Веры Рабинович.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!