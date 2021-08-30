Стала известна дата рассмотрения кассационных жалоб на приговор Вере Рабинович

В Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре на 19 октября назначили рассмотрение кассационных жалоб на приговор Октябрьского райсуда, вынесенный экс-начальнице контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Вере Рабинович. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Рабинович и ее предполагаемых посредников задержали в середине декабря 2018 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, полковник договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заявлению в отношении бенефициара группы "Реметалл" Андрея Кичаева.

11 августа 2020 г. Октябрьский райсуд признал Веру Рабинович виновной в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии общего режима, а также лишил звания полковника и права занимать должности в госструктурах в течение пяти лет. Посредники — Жанна Назарова и Виталий Прокофьев — получили семь лет общего режима и четыре года колонии строгого режима, соответственно.

4 августа в Шестой кассационной суд поступили кассационные жалобы на вступивший в силу приговор от трех адвокатов и самой Веры Рабинович.