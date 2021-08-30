Банк "Открытие" ввел новые функции управления счетами в мобильном приложении для розничных клиентов

Новые функции мобильного приложения на Android банка "Открытие" позволят клиентам в любой момент получать полную информацию обо всех подписках на онлайн-сервисы и неоплаченных счетах.
В мобильном приложении банка на Android появилась новая категория операций — "Подписки". В ней собраны регулярные платежи за все онлайн-сервисы. Теперь клиентам "Открытия" не нужно самостоятельно следить за автоматическими платежами по различным подпискам, в деталях этих операций можно узнать подробную информацию о типе подписки и дате следующего списания.
Чтобы посмотреть информацию о подписке, сначала надо выбрать нужную карту на экране "Мои деньги". Затем открыть раздел "История операций" и выбрать подписку в списке операций — на экране сразу появятся тип подписки и дата следующего списания платежа.
Кроме того, на главном экране мобильного приложения и в разделе "Платежи" появился счетчик начислений. Цифры в нем показывают, сколько начислений сейчас у клиента. Нажав на счетчик, клиент перейдет на экран "Счета на оплату" и увидит конкретные начисления. Счетчик учитывает все неоплаченные счета — новые и те, что уже выставлены раньше. Если счетов на оплату не останется, он исчезнет. Таким образом клиенты могут следить за состоянием оплаты счетов различных товаров и услуг, в том числе ЖКХ.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.