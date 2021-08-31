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Транспорт Транспорт и связь

Пригородному поезду "Ласточка" на маршруте Самара — Жигулевск назначили утренние и вечерние рейсы

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 сентября изменяется время курсирования пригородного поезда "Ласточка" по маршруту Самара — Жигулевск — Самара.

Фото: предоставлено КбшЖД

В соответствии с новым расписанием пригородный поезд "Ласточка" Самара — Жигулевск будет отправляться ежедневно со станции Самара 4 раза в день — в 07:00, 14:00, 18:00 и 20.00. В обратном направлении со станции Жигулевск "Ласточка" будет отправляться в 6.44, 10:44, 17:44 и 20:02. Для удобства пассажиров она будет делать остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Время в пути составит всего 1 час 44 минуты.

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Информация о движении пригородных поездов размещается на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО "Самарская пригородная пассажирская компания", на официальном сайте компании и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

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Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

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Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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