С 1 сентября изменяется время курсирования пригородного поезда "Ласточка" по маршруту Самара — Жигулевск — Самара.

В соответствии с новым расписанием пригородный поезд "Ласточка" Самара — Жигулевск будет отправляться ежедневно со станции Самара 4 раза в день — в 07:00, 14:00, 18:00 и 20.00. В обратном направлении со станции Жигулевск "Ласточка" будет отправляться в 6.44, 10:44, 17:44 и 20:02. Для удобства пассажиров она будет делать остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Время в пути составит всего 1 час 44 минуты.

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Информация о движении пригородных поездов размещается на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО "Самарская пригородная пассажирская компания", на официальном сайте компании и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".