"Газпром межрегионгаз Самара" возглавил Михаил Смирнов

Решением уполномоченных органов генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" избран Михаил Смирнов, сообщает пресс-служба компании.

Новый руководитель представлен коллективу 31 августа заместителем генерального директора Юрием Пахомовским.

Напомним, ранее компанию возглавлял Виталий Коротких. Он был назначен на должность в сентябре 2019 года. Руководство Виталия Коротких пришлось на переходный период перевода абонентов на прямые расчеты за поставку газа.