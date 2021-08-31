"Газпром межрегионгаз Самара" возглавил Михаил Смирнов

Решением уполномоченных органов генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" избран Михаил Смирнов, сообщает пресс-служба компании.
Новый руководитель представлен коллективу 31 августа заместителем генерального директора Юрием Пахомовским.
Напомним, ранее компанию возглавлял Виталий Коротких. Он был назначен на должность в сентябре 2019 года. Руководство Виталия Коротких пришлось на переходный период перевода абонентов на прямые расчеты за поставку газа.
Михаил Андреевич Смирнов родился в 1982 году в Санкт-Петербурге.
В 2004 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция".
2003–2004 гг. — юрист, начальник юридического отдела ООО "Консультационная группа "Твин", Санкт-Петербург.
2005–2007 гг. — главный специалист, главный юрисконсульт, начальник корпоративно-правового отдела ОАО "Газпромрегионгаз", Санкт-Петербург.
2007–2012 гг. — начальник отдела по корпоративной работе, заместитель начальника управления ООО "Межрегиональная компания по реализации газа", затем ООО "Газпром межрегионгаз", Московская область, п. Газопровод.
2013–2017 гг. — руководитель департамента нормативно-правового обеспечения ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Москва.
2013–2017 гг. — директор юридического департамента, директор департамента земельно-имущественных отношений Государственной компании "Российские автомобильные дороги", Москва.
2018–2021 гг. — заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора АО "Западный скоростной диаметр", Санкт-Петербург.
С 1 сентября 2021 года назначен генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара".