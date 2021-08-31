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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром межрегионгаз Самара" возглавил Михаил Смирнов

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением уполномоченных органов генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" избран Михаил Смирнов, сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Новый руководитель представлен коллективу 31 августа заместителем генерального директора Юрием Пахомовским.

Напомним, ранее компанию возглавлял Виталий Коротких. Он был назначен на должность в сентябре 2019 года. Руководство Виталия Коротких пришлось на переходный период перевода абонентов на прямые расчеты за поставку газа.

Михаил Андреевич Смирнов родился в 1982 году в Санкт-Петербурге.

В 2004 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция".

2003–2004 гг. — юрист, начальник юридического отдела ООО "Консультационная группа "Твин", Санкт-Петербург.

2005–2007 гг. — главный специалист, главный юрисконсульт, начальник корпоративно-правового отдела ОАО "Газпромрегионгаз", Санкт-Петербург.

2007–2012 гг. — начальник отдела по корпоративной работе, заместитель начальника управления ООО "Межрегиональная компания по реализации газа", затем ООО "Газпром межрегионгаз", Московская область, п. Газопровод.

2013–2017 гг. — руководитель департамента нормативно-правового обеспечения ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Москва.

2013–2017 гг. — директор юридического департамента, директор департамента земельно-имущественных отношений Государственной компании "Российские автомобильные дороги", Москва.

2018–2021 гг. — заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора АО "Западный скоростной диаметр", Санкт-Петербург.

С 1 сентября 2021 года назначен генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара".

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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