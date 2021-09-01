В Сызранском районе девочку-подростка избили "по законам шариата"

В с. Междуреченск Сызранского района мужчина избил 16-летнюю девочку, пришедшую в магазин с пляжа в купальнике, сообщает samara.kp.ru.

12 августа Яна с друзьями пошли в пос. Междуреченск на пляж. Девочка взяла с собой собаку. Днем с подружкой пошли в магазин, Яна решила не переодевать купальник — идти буквально два шага. Подруга зашла внутрь, а Яна с собакой ждали на улице. На девочку обратили внимание две женщины, стоявшие неподалеку. Одна из них спросила, почему собака без намордника. "Намордник я забыла на пляже. Собака у нас обученная, с кинологом занимается, но я решила не связываться и просто отошла подальше", — пояснила изданию девочка.

Вскоре женщина сама подошла к Яне и заявила, что боится ее собаку и вновь стала интересоваться отсутствием намордника. Девочка не хотела вступать в конфликт, но оппонентка стала обзывать ее.

"Я не выдержала и огрызнулась — типа "отвалите, чего пристали", а она в ответ ударила меня в лицо, — рассказала Яна. — Я хотела уйти, но она продолжала бить меня, я начала давать сдачи, подбежала ее подруга, потом еще какой-то мужчина, они толкали меня, таскали за волосы, я просто молотила руками и ногами, не разбирая. В итоге меня повалили на землю, я ударилась затылком, дальше все, как в тумане".

Девочка смутно помнит, как к ней подошел какой-то мужчина, заявил, что у него "ствол", показал оружие. Она достала перцовый баллончик, мужчина начал его отбирать и нажал на клапан. В итоге досталось всем.

За подругу решил вступиться друг Саша, вышедший девочкам навстречу, потому что их долго не было. Он нашел напавшего на девочку мужчину, тот стал говорить, что именно Яна начала конфликт. В магазине Саше показали записи с камер, на которых видно, что девочка лишь защищалась.

"После этого парень вывел меня из магазина, стал вести себя агрессивно. Но для меня все было уже понятно. Я пошел от него прочь, он что-то кричал мне в след, я показал ему средний палец, а он догнал меня и начал бить с такой силой, что я потерял сознание", — рассказал парень.

По данным издания, обидчиком детей оказался украинец Степан, проживающий на территории Самарской области по временной регистрации. Кстати, по документам он "прописан" в одном селе, а по факту живет в другом.

Избитые подростки отправились домой в соседнее село. По пути их дважды нагоняли на машинах мужчины с черными бородами и возвращали к тому магазину, но отпускали. Степан угрожал Саше пистолетом.

Когда подростки все же оказались дома, родители пришли в ужас от увиденного и решили сами пообщаться с обидчиком детей. Отец Яны вместе с девочкой вернулись к магазину. Там стояли несколько человек с густыми черными бородами, один из них и был Степаном. На вопрос за что он детей избил, мужчина ответил, что они сами виноваты: Яна, мол, первая начала, а Саша ему средний палец показал, вот и получил "по законам шариата".

Какое отношение к мусульманам имеет Степан, сейчас выясняют правоохранительные органы. Родители подростков, получивших многочисленные травмы (некоторые из них могут оказаться тяжелыми), уже написали заявления в полицию, прокуратуру, Следственный комитет РФ и ФСБ. Результата пока нет.

"Уголовное дело пока не возбуждено, — сообщил изданию адвокат Сергей Бояров. — Личности всех участников конфликта установлены, они остаются на свободе".