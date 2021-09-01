Герман Онугха переходит в "Рубин"

Нападающий Герман Онугха покидает "Крылья Советов", он продолжит свою карьеру в казанском "Рубине".
В текущем сезоне Герман принял участие в четырех матчах "Крыльев", в которых не отметился результативными действиями.
Нападающий Герман Онугха покидает "Крылья Советов", он продолжит свою карьеру в казанском "Рубине".
В текущем сезоне Герман принял участие в четырех матчах "Крыльев", в которых не отметился результативными действиями.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?