"Крылья Советов" отказались продавать "Зениту" голкипера Ивана Ломаева, пишет championat.com.
Питерцы делали запрос в самарский клуб, но получили твердый отказ. После этого "Зенит" договорился о переходе Станислава Крицюка.
"Крылья Советов" отказались продавать "Зениту" голкипера Ивана Ломаева, пишет championat.com.
Питерцы делали запрос в самарский клуб, но получили твердый отказ. После этого "Зенит" договорился о переходе Станислава Крицюка.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?