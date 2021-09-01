Банк "Открытие" запускает акцию "Тест драйв" для малого бизнеса

С 1 сентября в банке "Открытие" стартует акция "Тест драйв" для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Она предусматривает обнуление всех самых важных платежей для компаний этого сегмента и продлится до конца года.

В акции могут участвовать клиенты, открывшие первый расчетный счет в банке "Открытие" и одновременно подключившие пакет услуг "Свой бизнес" в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

В течение четырех месяцев с даты подключения к акции не будут взиматься комиссии за межбанковские платежи, переданные в банк с использованием систем ДБО, на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, на счета физических лиц в рамках зарплатных проектов сверх лимита, включенного в пакет услуг "Свой бизнес". Кроме того, до 31 декабря 2021 года включительно банк не будет брать комиссию и за внесение наличных по бизнес-карте в рамках пакета услуг "Свой бизнес".