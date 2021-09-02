Защитник Максим Карпов покидает "Крылья Советов" и продолжит свою карьеру в другом клубе РПЛ.
Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба, добавив, что "подробности - позже".
Защитник Максим Карпов покидает "Крылья Советов" и продолжит свою карьеру в другом клубе РПЛ.
Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба, добавив, что "подробности - позже".
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?