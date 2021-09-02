Воспитанник "Крыльев" Арсен Захарян дебютировал за сборную России

Воспитанник "Крыльев" Арсен Захарян дебютировал в сборной России, 1 сентября сыгравшей вничью против Хорватии - 0:0.

"Захарян для 18-летнего футболиста сыграл более чем достойно. Пока были силы, выглядел хорошо, не выпадал, не было растерянности, не тушевался. Были потери, но не только у него. Это все от большого желания", - цитирует championat.com главного тренера сборной Валерия Карпина.