Воспитанник "Крыльев" Арсен Захарян дебютировал за сборную России

Воспитанник "Крыльев" Арсен Захарян дебютировал в сборной России, 1 сентября сыгравшей вничью против Хорватии - 0:0.
"Захарян для 18-летнего футболиста сыграл более чем достойно. Пока были силы, выглядел хорошо, не выпадал, не было растерянности, не тушевался. Были потери, но не только у него. Это все от большого желания", - цитирует championat.com главного тренера сборной Валерия Карпина.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?