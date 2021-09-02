Полицейские предупреждают о шантаже после фиктивной вакцинации

Приобретая фальсифицированный QR-код или поддельный сертификат, жители губернии рискуют стать жертвой мошенников. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Некоторые граждане, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих близких, продолжают искать различные способы получить фальсифицированный QR-код или сертификат о вакцинации. Отдельные "специалисты", удовлетворяя запросы таких людей, генерируют поддельные коды или, якобы, проводят "процедуру" вакцинации и оформляют все необходимые документы о сделанной прививке.

"Однако существуют мошенники, которые на этом не останавливаются. Злоумышленники рассылают сообщения, что гражданин купил сертификат о вакцинации и выдавший его врач арестован. Мошенники предлагают жертвам заплатить крупную сумму за удаление их переписки, в которой они указывают свои персональные данные, из почты врача", — уточняют в ведомстве.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан быть благоразумными, сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) — 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе "Контакты". Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.