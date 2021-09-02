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Футбол Спорт

ФК "Акрон" подписал полузащитника Дмитрия Ефремова

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26-летний полузащитник Дмитрий Ефремов подписал контракт с ФК "Акрон" до конца сезона 2021/22.

Дмитрий Ефремов родился в Ульяновске, но в большей степени считается воспитанником "Академии футбола имени Юрия Коноплева", куда перебрался в 11-летнем возрасте. Свой профессиональный путь он начал тоже в Тольятти в составе "Академии" во втором дивизионе.

С декабря 2012 г. по февраль 2020 г. Ефремов выступал за московских армейцев, дважды став Чемпионом России (2012/13, 2013/14), трижды — обладателем Суперкубка (2013, 2014, 2018) и Кубка России (2012/13). В ЦСКА на его счету — 54 матча в составе основной команды. За этот период Дмитрий дважды уходил в аренду — в чешский "Слован" и "Оренбург".

В 2020 г. футболист защищал цвета екатеринбургского "Урала", а вторую часть прошлого сезона провел в стане самарских "Крыльев Советов", в пяти матчах отметившись забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Ефремов прошел все юношеские ступени национальной сборной, становился победителем и лучшим игроком Мемориала Гранаткина (2013) и даже сыграл за главную команду страны в товарищеском матче с Казахстаном. За тольяттинцев новобранец будет выступать под 14 номером.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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