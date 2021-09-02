В самарском аэропорту задержали иностранца с незадекларированным грузом

В самарском аэропорту Курумоч сотрудники Самарской таможни остановили гражданина Узбекистана, планировавшего ввезти незадекларированный груз, сообщает ведомство.

Сотрудники таможенного поста обнаружили более 200 бывших в употреблении мобильников и комплектующих к ним в багаже пассажира международного рейса.

Как пояснил иностранец, телефоны и запчасти к ним он ввез для работы по ремонту сотовых телефонов.

Но согласно таможенному законодательству, такое количество товара подлежит таможенному декларированию. В результате в отношении мужчины возбудили административное дело.