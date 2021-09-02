В самарском аэропорту задержали иностранца с незадекларированным грузом

В самарском аэропорту Курумоч сотрудники Самарской таможни остановили гражданина Узбекистана, планировавшего ввезти незадекларированный груз, сообщает ведомство.
Сотрудники таможенного поста обнаружили более 200 бывших в употреблении мобильников и комплектующих к ним в багаже пассажира международного рейса.
Как пояснил иностранец, телефоны и запчасти к ним он ввез для работы по ремонту сотовых телефонов.
Но согласно таможенному законодательству, такое количество товара подлежит таможенному декларированию. В результате в отношении мужчины возбудили административное дело.
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А чего ждать при таком губернаторе - ещё те спецы :)))
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Осенью к трутням отнашение меняет . хотя они нагло лезут в леток в улей рабочие пчёлы просто убивают их . Интересно как поступит министерство ? Уволенный с поста директора федерального Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев не только отказывается сдавать депутатский мандат, ссылаясь на то, что ему "доверил народ", но и демонстративно вышел обратно на работу в заповедник.