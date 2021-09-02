16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой В самарском аэропорту задержали иностранца с незадекларированным грузом Врачи пытаются спасти упавшего с балкона в Самаре малыша Полицейские предупреждают о шантаже после фиктивной вакцинации Локализован пожар в Тольяттинском городском лесничестве

Происшествия

В самарском аэропорту задержали иностранца с незадекларированным грузом

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В самарском аэропорту Курумоч сотрудники Самарской таможни остановили гражданина Узбекистана, планировавшего ввезти незадекларированный груз, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Сотрудники таможенного поста обнаружили более 200 бывших в употреблении мобильников и комплектующих к ним в багаже пассажира международного рейса.

Как пояснил иностранец, телефоны и запчасти к ним он ввез для работы по ремонту сотовых телефонов.

Но согласно таможенному законодательству, такое количество товара подлежит таможенному декларированию. В результате в отношении мужчины возбудили административное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Олегов 24 августа 2021 10:36 При строительстве развязки на ул. Ново-Садовой рабочие повредили водопровод

А чего ждать при таком губернаторе - ещё те спецы :)))

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Вячеслав Бахарев 16 июля 2021 07:34 Экс-директор Жигулевского заповедника Краснобаев самовольно вернулся на работу

Осенью к трутням отнашение меняет . хотя они нагло лезут в леток в улей рабочие пчёлы просто убивают их . Интересно как поступит министерство ? Уволенный с поста директора федерального Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев не только отказывается сдавать депутатский мандат, ссылаясь на то, что ему "доверил народ", но и демонстративно вышел обратно на работу в заповедник.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3