Налоговика из Самары заподозрили в получении взятки

В Самаре возбудили уголовное дело по факту получения взятки, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, инспектор ИФНС России по Промышленному району получил 50 тыс. руб. за внесение в налоговую базу сведений по уменьшению суммы начисленного транспортного налога и отсутствии задолженности.