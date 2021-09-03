Россельхозбанк доплатит 500 рублей при получении единовременной пенсионной выплаты на карту банка

Россельхозбанк предлагает оформить Пенсионную карту и получить на нее дополнительные 500 рублей при зачислении пенсии или единовременной пенсионной выплаты.
Пенсионная карта — это специальный продукт РСХБ для зачисления пенсий и социальных выплат, оформить который может любое физическое лицо, имеющее право на получение пенсии.
Преимуществами Пенсионной карты является:
- заказ карты онлайн на сайте банка;
- бесплатный выпуск карты;
- дополнительный доход до 4% годовых на остаток средств на счете карты;
- возможность подключить дополнительные опции на выбор: 5% кешбэк по операциям оплаты в аптеках или бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- бесплатные уведомления о зачислениях пенсии на счет карты.
Россельхозбанк переведет на карту дополнительные 500 рублей при ее оформлении до 30 сентября и выполнении двух простых условий:
- получить на Пенсионную карту не менее одной выплаты из Пенсионного Фонда РФ (это может быть пенсия или единовременная пенсионная выплата);
- до 30.09.2021 г. совершить не менее трех операций оплаты товаров и услуг с использованием Пенсионной карты на общую сумму не менее 1 500 рублей.
"Пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий населения, помощь которым имеет огромное значение. Россельхозбанк готов не только технически провести перечисление единовременных выплат, но и дополнительно поддержать людей старшего поколения. Фактически мы увеличим на 5% единовременную выплату, поскольку для нас социальная ответственность имеет стратегическое значение", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Для получения пенсии на Пенсионную карту клиенты могут оформить заявление в офисе РСХБ либо через дистанционные каналы обслуживания, и банк самостоятельно передаст заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.