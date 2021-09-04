Мехди Зеффан и Сергей Пиняев сыграли за национальные сборные

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Игроки "Крыльев Советов" сыграли за национальные команды. Нападающий Сергей Пиняев, вызванный в юношескую сборную России, провел на поле 60 минут и отметился голевой передачей в матче турнира Slovakia Cup в Словении против сверстников из Франции. Однако россияне уступили со счетом 2:5.