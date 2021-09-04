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Футбол Спорт

Мехди Зеффан и Сергей Пиняев сыграли за национальные сборные

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки "Крыльев Советов" сыграли за национальные команды. Нападающий Сергей Пиняев, вызванный в юношескую сборную России, провел на поле 60 минут и отметился голевой передачей в матче турнира Slovakia Cup в Словении против сверстников из Франции. Однако россияне уступили со счетом 2:5.

Защитник сборной Алжира Мехди Зеффан сыграл 90 минут на поле в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против сборной Джибути. Поединок завершился победой алжирцев со счетом 8:0.

3 сентября молодежная сборная России с полузащитником "Крыльев" Данилом Пруцевым провела свой матч против сборной Испании и уступила со счетом 1:4. 

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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