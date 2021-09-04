Мехди Зеффан и Сергей Пиняев сыграли за национальные сборные

Игроки "Крыльев Советов" сыграли за национальные команды. Нападающий Сергей Пиняев, вызванный в юношескую сборную России, провел на поле 60 минут и отметился голевой передачей в матче турнира Slovakia Cup в Словении против сверстников из Франции. Однако россияне уступили со счетом 2:5.
Защитник сборной Алжира Мехди Зеффан сыграл 90 минут на поле в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против сборной Джибути. Поединок завершился победой алжирцев со счетом 8:0.
3 сентября молодежная сборная России с полузащитником "Крыльев" Данилом Пруцевым провела свой матч против сборной Испании и уступила со счетом 1:4.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?